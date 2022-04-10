Гвардиола — о ничьей с «Ливерпулем»: это лучшая реклама АПЛ, все фанаты довольны матчем

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о ничьей в матче 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Ливерпулем» (2:2).



«Я очень доволен тем, как мы сыграли. Мы хорошо играли в первом тайме, во втором тайме на протяжении 10 минут нам пришлось тяжело, но это нормально, что команда пропускает. Это качественный соперник, от которого исходит много угроз, но мы хорошо себя показали.



Жёлтые карточки, красные карточки, VAR — всё это случается. Все получили удовольствие от этого матча: болельщики «Сити», болельщики «Ливерпуля» по всему миру. Это лучшая реклама Премьер-лиги. Игроки показали АПЛ в хорошем свете», — цитирует Гвардиолу BBC.



«Манчестер Сити» набрал 74 очка в 31 встрече и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ливерпуль» (73) — на 2-м месте. В тройку лидеров соревнований также входит лондонский «Челси» (62).

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