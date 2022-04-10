Кассьерра рассказал о голе через себя в ворота «Уфы»

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра прокомментировал победу над «Уфой» (2:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Да, игра с «Уфой» была непростой. В прошлом году моя дебютная игра в России выпала на встречу с этой командой. И тогда я забил. Сегодня я тоже отличился. Рад, что снова удалось забить гол. Но у нас впереди ещё шесть игр. И куда важнее сейчас концентрироваться на этих встречах.



Важно быть уверенным в себе. До этого мне не удавалось забить, но сегодня я сумел это сделать. Надеюсь, что смогу продолжать в том же темпе. Сезон ещё не закончился. В оставшихся шести матчах надеюсь отличиться ещё.



Гол «Уфе»? Мяч был у Нобоа, он навесил. Я наблюдал за тем, куда он полетит. Когда мяч был на достаточной высоте, я решился пробить через себя. По-испански мы называем это бисиклета. Не знаю, правильно ли так говорить по-русски. Я впервые забил таким образом. Уже пробовал на сборах так пробить в одной из игр, но тогда вышло неудачно», — рассказал Кассьерра в видео, опубликованном в телеграм-канале «Сочи».