Клопп — о ничьей с «Ман Сити»: матч как боксёрский поединок: опустил руки — получил удар

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ничьей в матче 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Манчестер Сити» (2:2).



«Думаю, этот матч можно описать как боксёрский поединок: на секунду опустил обе руки – получил сильный удар. Мне многое понравилось.



Начало второго тайма получилось намного лучше. Это была отличная игра. С таким результатом мы должны и можем жить.



Мы могли бы сыграть лучше, тем не менее во многих моментах команда была действительно хороша. Интенсивность игры просто сумасшедшая. Было весело, мне понравилось.



Думаю, это совершенно заслуженная ничья. Хотели убедиться, что соперник увидит, насколько мои футболисты хороши», — цитирует Клоппа BBC.

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