Претендент на покупку «Валенсии» подтвердил, что Абрамович хочет приобрести клуб

Бывший вице-президент «Валенсии» Мигель Сорио, который претендует на покупку «летучих мышей», подтвердил, что владелец «Челси» Роман Абрамович также хочет приобрести испанский клуб.



«Питер Лим в Лондоне пытался продать клуб за € 250 млн, но у него не получилось. Недавно он сообщил СМИ, что у него есть два предложения – от меня и от российского олигарха из «Челси», — цитирует Сорио El Desmarque.



Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд). 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.

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