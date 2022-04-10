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Александр Самедов считает, что чёрная полоса «Спартака» закончилась

Александр Самедов считает, что чёрная полоса «Спартака» закончилась
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал победу команды над тульским «Арсеналом» (3:0) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Победа есть победа, взяли три очка. Чёрная полоса, наверное, закончилась. Теперь можно позитивно смотреть в будущее. «Спартак» может и должен подниматься выше 10-го места. Всех болельщиков — с победой!» — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Московский «Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).

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