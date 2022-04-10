Видеообзор разгромной победы «Ростова» в матче с «Локомотивом»

Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ростов» принимал «Локомотив». Хозяева одержали победу – 4:1.
На 33-й минуте после передачи Дмитрия Полоза счёт открыл полузащитник хозяев Кирилл Щетинин. На 36-й минуте арбитр удалил полузащитника железнодорожников Наира Тикнизяна.
На 43-й минуте преимущество «Ростова» удвоил защитник Максим Осипенко, ему ассистировал Данил Глебов. На 61-й нападающий ростовской команды Дмитрий Полоз довёл счёт до разгромного, пас отдал Хорен Байрамян.
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На 70-й минуте пенальти в ворота «Локомотива» реализовал нападающий Николай Комличенко. На 81-й минуте с «точки» забил форвард «Локомотива» Вильсон Изидор.
«Локомотив» набрал 37 очков в 23 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).
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