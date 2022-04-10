«Леванте» — «Барселона»: Обамеянг сравнял счёт встречи

Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии в рамках 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Леванте» принимает «Барселону».
На 59-й минуте счёт сравнял нападающий «Барсы» Пьер-Эмерик Обамеянг, ему ассистировал Усман Дембеле. Ранее на 52-й минуте пенальти в ворота каталонцев реализовал полузащитник Хосе Луис Моралес.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Леванте» — «Барселона».
Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Мунуэра Монтера. Ему помогают ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Антонио Мартинес Морено. Резервный рефери — Серхио Перес Мулей.
После 29 сыгранных туров «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 57 очков. «Леванте» с 22 очками находится на предпоследнем, 19-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (72).
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