«Леванте» — «Барселона»: Педри с передачи Гави вывел каталонцев вперёд

Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии в рамках 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Леванте» принимает «Барселону».



На 63-й минуте полузащитник сине-гранатовых Педри вывел свою команду вперёд, голевой пас отдал Гави. Ранее на 52-й минуте пенальти в ворота каталонцев реализовал полузащитник Хосе Луис Моралес. На 59-й минуте счёт сравнял нападающий «Барсы» Пьер-Эмерик Обамеянг, ему ассистировал Усман Дембеле.

Гол Педри:

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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Леванте» — «Барселона».



Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Мунуэра Монтера. Ему помогают ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Антонио Мартинес Морено. Резервный рефери — Серхио Перес Мулей.



После 29 сыгранных туров «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 57 очков. «Леванте» с 22 очками находится на предпоследнем, 19-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (72).