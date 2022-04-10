Хосеп Гвардиола высказался об отношении к Юргену Клоппу
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе после матча «горожан» и мерсисайдцев в рамках 32-го тура АПЛ (2:2).
«Не знаю, уважает ли меня Юрген, но Юрген должен знать, что я его очень уважаю. Он помог мне вырасти как тренеру. Мы не друзья, мы никогда не видимся, у меня есть его номер, но я не звоню ему. Я уважаю его, но пусть он знает, что в следующую субботу в полуфинале Кубка Англии я попытаюсь победить его», — приводит слова Гвардиолы BBC.
«Манчестер Сити» набрал 74 очка в 31 встрече и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ливерпуль» (73) — на 2-м месте. В тройку лидеров соревнований также входит лондонский «Челси» (62).
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