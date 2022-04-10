«Барселона» вырвала победу у «Леванте». В ворота каталонцев поставили три пенальти

Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии в рамках 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Леванте» принимал «Барселону». Гости одержали победу — 3:2.



Счёт был открыт в начале второго тайма. На 52-й минуте пенальти в ворота каталонцев реализовал полузащитник Хосе Луис Моралес. На 56-й минуте арбитр поставил ещё один 11-метровый в ворота «Барсы». К «точке» подошёл нападающий Рохер Марти, который не сумел забить.

Моралес открывает счёт:

Тер Штеген отражает удар Марти с пенальти:

На 59-й минуте счёт сравнял нападающий «Барсы» Пьер-Эмерик Обамеянг, ему ассистировал Усман Дембеле.На 63-й минуте полузащитник сине-гранатовых Педри вывел свою команду вперёд, голевой пас отдал Гави.

Ответный мяч Обамеянга:

Гол Педри с передачи Гави:

На 83-й минуте хавбек «Леванте» Гонсало Мелеро забил «Барселоне» с 11-метрового. В добавленное ко второму тайму время после передачи Жорди Альбы победный мяч забил форвард «Барсы» Люк де Йонг.

Мелеро забивает «Барсе» с «точки»:

Победный мяч де Йонга:

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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Мунуэра Монтера. Ему помогали ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Антонио Мартинес Морено. Резервный рефери — Серхио Перес Мулей.



После 30 сыгранных туров «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 60 очков. «Леванте» с 22 очками находится на предпоследнем, 19-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (72).

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