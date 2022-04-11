«Милан» не смог обыграть «Торино». Отрыв от «Интера» — два очка при их игре в запасе

Закончился матч 32-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Торино» — «Милан». Встреча прошла на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась вничью, счёт – 0:0.



Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Даниэле Довери. Ему помогали ассистенты Алессандро Ло Чичеро и Филиппо Берчильи. Резервным рефери выступал Маттео Марченаро.



После 32 сыгранных туров «Милан» располагается на первом месте в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Россонери» набрали 68 очков. «Торино» с 39 очками находится на 11-й строчке в таблице. В тройку также входят «Интер» с 66 очками, у которого есть матч в запасе, и «Наполи», набравший также 66 очков, но уже сыгравший свой матч в 32-м туре.

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