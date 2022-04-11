Николсон ярко праздновал дубль, Жиго целовал Гулиева. Лучшие фото победы «Спартака»

10 апреля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал «Арсенал». Хозяева одержали победу — 3:0.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Арсенал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия обратился к арбитрам после матча 24-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:0).
«Когда судья сам идёт и проверяет, наверное, лучше, когда всю ответственность берёт на себя человек наверху — зачастую из-за этого страдает судья на поле. Лучше самому идти смотреть и разбираться в эпизоде. Ошибки бывают у всех: как у футболистов, так и у судей.
Прошлый тур был очень ошибочный для всех. Многие команды пострадали… Сегодня мы победили. Но сейчас говорить, что всё хорошо, будет не совсем корректно. Мы сегодня выиграли, и у всех хорошее настроение. Но всем судьям и командам сейчас хочется пожелать спокойствия. И судьям без какого-либо сарказма хочется пожелать удачи, потому что они такие же люди. Да, есть ошибки, но у нас тоже они есть. Говорю лично за себя, за свою команду. Всем спокойствия. Самое главное, как можно меньше ошибок допустить в оставшихся шести турах. Затем уже спокойно разбираться, когда будет больше времени», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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