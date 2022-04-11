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Осипенко посвятил гол беременной жене, Баринова успокаивал судья. Фото разгрома «Локо»

Осипенко посвятил гол беременной жене, Баринова успокаивал судья. Фото разгрома «Локо»
Максим Осипенко
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10 апреля в Ростове на стадионе «Ростов Арена» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Локомотив». Хозяева одержали победу – 4:1.

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:1) в 24-м туре чемпионата России, а также высказался о спортивном принципе в РПЛ.

«В чём слагаемое успеха «Ростова» сегодня? Желание бороться, отдаваться игре. Претензии к игрокам по самоотдаче и по выполнению плана на игру предъявить нельзя. Перед каждой игрой я говорю игрокам, что нужно больше наносить ударов по воротам.

Молодые футболисты? Многие из них были на сборах основной команды. Понятно, что они играют в большей степени из-за того, что нас покинули некоторые футболисты. Наши молодые игроки используют свои шансы на 200 процентов.

Нарушен ли спортивный принцип в текущем сезоне чемпионата? Он нарушен абсолютно во всём, я могу привести множество доводов. Некоторые страны, чтобы не нарушать спортивный принцип, запретили регистрировать новых игроков. У ряда клубов нашего чемпионата игроки покинули команду, а у ряда других они остались», — приводит слова Карпина пресс-служба донского клуба на официальном сайте.

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