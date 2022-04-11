Дани Алвес — о Месси: он мог бы вернуться на годик со мной на «последний танец»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес рассказал, что желает возвращения в команду бывшего игрока каталонцев, нынешнего нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

«Я не знаю, что он думает или хочет сделать. Он мог бы вернуться на годик со мной на «последний танец». Почему нет? Нигде не лучше, чем здесь. Мы не можем быть в лучшем положении, чем в «Барсе». Он ушёл и попробовал этот опыт. Пришло время вернуться домой, если он хочет», — приводит слова Алвеса Sport.es.

Обзор встречи «Барселоны» с «Леванте».

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Напомним, в ноябре 2021 года каталонский клуб подписал контракт с Дани Алвесом до конца сезона-2021/2022. В этом сезоне бразилец провёл за клуб десять матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.



Месси перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года. В нынешнем сезоне он сыграл 28 матчей и записал на свой счёт 8 забитых мячей и 14 голевых передач.