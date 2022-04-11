В ворота «Барселоны» впервые назначили три пенальти в одном матче Ла Лиги

10 апреля в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в матче 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Леванте» принимал «Барселону». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
По ходу игры в ворота «Барселоны» трижды назначали пенальти, один из которых сумел отразить вратарь команды Марк-Андре тер Штеген. Таким образом, впервые в истории соперникам сине-гранатовых удалось заработать три 11-метровых в одном матче Ла Лиги с каталонцами, сообщается в «Твиттере» MisterChip.
Обзор матча «Леванте» — «Барселона»
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Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Мунуэра Монтера. Ему помогали ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Антонио Мартинес Морено. Резервный рефери — Серхио Перес Мулей.
На данный момент в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона», набрав 60 очков, располагается на втором месте, «Леванте» с 22 баллами находится на предпоследней, 19-й строчке. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (72).
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