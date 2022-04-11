Станислав Черчесов признан тренером месяца в Венгрии

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов получил приз лучшего тренера месяца после победы его «Ференцвароша» над «Дебреценом», сообщается на официальном сайте российского специалиста. Встреча проходила в рамках 27-го тура чемпионата Венгрии и закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
После матча Станислав Черчесов был назван лучшим тренером Венгрии в марте.
«Ференцварош» располагается на первом месте национального чемпионата, опережая ближайшего преследователя «Академию Пушкаша» на 9 очков. Оба клуба сыграли по 27 матчей.
Станислав Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года.
Напомним, с 2016 по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России по футболу. На чемпионате Европы 2020 года сборная России не преодолела групповой этап, одержав единственную победу над Финляндией со счётом 1:0 и проиграв сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4). 8 июля 2021 года Станислав Черчесов был отправлен в отставку с поста тренера.
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