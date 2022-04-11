Хави: если «Реал» потеряет очки за эти две недели, может быть, мы сможем поверить

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу команды в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Леванте». Встреча прошла на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
«Первый тайм вообще не был хорош. Команда выглядела морально и физически уставшей. Игра в четверг все еще тяготила нас. Во втором тайме мы были намного лучше. Очень сложная игра, но нам удалось взять золотые три очка. Лига очень сложная, потому что «Реал» не проигрывает. У них сложные игры, как и у нас. Если они потеряют очки за эти две недели, может быть, мы сможем поверить во что-то большее», — приводит слова Хави Marca.
«Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 60 очков. «Леванте» с 22 очками находится на предпоследнем, 19-м месте в таблице. Лидирует в турире мадридский «Реал» (72).
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