«Порту» установил рекорд чемпионата Португалии по продолжительности беспроигрышной серии

«Порту» обыграл «Гимарайнш» и продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до 57 матчей, установив рекорд по данному показателю, сообщается в «твиттере» Squawka.

Вчера, 10 апреля, в рамках 29-го тура чемпионата Португалии «Гимарайнш», идущий на шестом месте в турнирной таблице, принимал на своём поле лидера первенства «Порту». Встреча завершилась победой гостей 0:1.

Подопечные Серджиу Консейсау не проигрывают на протяжении 57 матчей в национальной лиге (25 побед, 4 ничьи), что стало абсолютным рекордом.

Предыдущий рекорд по продолжительности беспроигрышной серии принадлежал «Бенфике». Лиссабонская команда не проигрывала в чемпионате страны на протяжении 56 матчей.

«Порту» после 29 туров занимает первое место в чемпионате страны, опережая ближайшего преследователя «Спортинг» на 6 очков.