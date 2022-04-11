Судейский скандал в матче «Спартака», Овечкин повторил достижение Гретцки. Главное к утру
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Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед», Кирилл Капризов повторил рекорд «Миннесоты», а Александр Овечкин — достижение Буре. Эти и другие главные новости к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Спартак» разгромил тульский «Арсенал» благодаря дублю Николсона и голу Зобнина.
- «Рефери — дерьмо, сумасшедший. Он судил в пользу «Спартака». Кангва — о Безбородове.
- Daily Mail: Роналду может летом уйти из «МЮ». Этого хотят некоторые руководители клуба.
- Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству голов за сезон.
- «Барселона» вырвала победу у «Леванте». В ворота каталонцев поставили три пенальти.
- Представитель Абрамовича отреагировал на информацию о желании бизнесмена купить «Валенсию».
- Судья Безбородов отреагировал на оскорбления игрока «Арсенала» Кангва.
- Овечкин повторил достижение Буре, девятый раз забросив в пустые ворота в одном сезоне НХЛ.
- Определились все пары плей-ин НБА.
- Овечкин повторил достижение Гретцки в НХЛ.
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