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Судейский скандал в матче «Спартака», Овечкин повторил достижение Гретцки. Главное к утру

Судейский скандал в матче «Спартака», Овечкин повторил достижение Гретцки. Главное к утру
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Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед», Кирилл Капризов повторил рекорд «Миннесоты», а Александр Овечкин — достижение Буре. Эти и другие главные новости к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Спартак» разгромил тульский «Арсенал» благодаря дублю Николсона и голу Зобнина.
  2. «Рефери — дерьмо, сумасшедший. Он судил в пользу «Спартака». Кангва — о Безбородове.
  3. Daily Mail: Роналду может летом уйти из «МЮ». Этого хотят некоторые руководители клуба.
  4. Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству голов за сезон.
  5. «Барселона» вырвала победу у «Леванте». В ворота каталонцев поставили три пенальти.
  6. Представитель Абрамовича отреагировал на информацию о желании бизнесмена купить «Валенсию».
  7. Судья Безбородов отреагировал на оскорбления игрока «Арсенала» Кангва.
  8. Овечкин повторил достижение Буре, девятый раз забросив в пустые ворота в одном сезоне НХЛ.
  9. Определились все пары плей-ин НБА.
  10. Овечкин повторил достижение Гретцки в НХЛ.
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