«Локомотив» получил больше всех красных карточек в этом сезоне РПЛ
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Футболисты московского «Локомотива» получили семь красных карточек, установив антирекорд по данному показателю в нынешнем сезоне.
«Ростов» в рамках 24 тура Российской Премьер-Лиги принимал на своём поле московский «Локомотив», встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1.
На 37-й минуте матча прямую красную карточку за грубый фол на Даниле Глебове получил Наир Тикнизян. Это удаление стало седьмым для железнодорожников, что на данный момент является антирекордом Лиги.
В пяти последних матчах национального чемпионата «Локомотив» набрал 9 очков, одержав 3 победы и потерпев 2 поражения.
После 24 тура подопечные Марвина Комппера занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 37 очков.
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