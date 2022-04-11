«Локомотив» получил больше всех красных карточек в этом сезоне РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» получили семь красных карточек, установив антирекорд по данному показателю в нынешнем сезоне.

«Ростов» в рамках 24 тура Российской Премьер-Лиги принимал на своём поле московский «Локомотив», встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1.

На 37-й минуте матча прямую красную карточку за грубый фол на Даниле Глебове получил Наир Тикнизян. Это удаление стало седьмым для железнодорожников, что на данный момент является антирекордом Лиги.

В пяти последних матчах национального чемпионата «Локомотив» набрал 9 очков, одержав 3 победы и потерпев 2 поражения.

После 24 тура подопечные Марвина Комппера занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 37 очков.