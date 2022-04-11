Обамеянг: Дембеле должен остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал победу в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (2:3).
«Я думаю, что сегодня мы снизили интенсивность, особенно в первом тайме. Мы прибавили во втором тайме. Педри и Гави выступили очень хорошо. Мы доверяем всей группе игроков. Те, кто вышел, забили голы. Это был очень сложный матч. Я могу сделать гораздо больше. В первом тайме я играл не очень хорошо. Усман хорошо меня знает. Я всегда должен быть готов, когда он уходит вправо. Я считаю, что Дембеле должен остаться в команде. Это нормально», — приводит слова Обамеянга Marca.
Усман Дембеле выступает в составе «Барселоны» с 2017 года, перейдя из дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне 24-летний Дембеле сыграл за «Барселону» в 22 матчах во всех турнирах, забив два гола.
На счету Обамеянга 10 голов в 14 играх во всех турнирах.
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