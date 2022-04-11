«Ливерпуль» подпишет 16-летнего нападающего «Селтика»

Нападающий шотландского «Селтика» Бен Доак в летнее трансферное окно должен стать футболистом английского «Ливерпуля». Об этом сообщает Football Insider.

По сведениям источника, 16-летний футболист подпишет с новой командой контракт до 2025 года.

Доак — воспитанник «Селтика». За первую команду шотландского клуба нападающий в двух матчах чемпионата страны отметился двумя заработанными жёлтыми карточками. Также на счету Доака девять матчей за сборную Шотландии U17, в которых он забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» договорился о приобретении 19-летнего полузащитника Фабио Карвальо из «Фулхэма». Сумма трансфера составит € 5 млн. плюс € 2.7 млн. в виде различных бонусов, включая компенсацию от продажи.