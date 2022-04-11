Тренер «Урала»: надо биться, сражаться, грызть. До конца сезона осталось мало игр

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1).

«Крылья Советов» опасны быстрыми атаками, то есть нельзя терять мячи в центре поля, на своей половине ошибаться. Игра получилась неважная с нашей стороны, но я думаю, что всё-таки у нас проблемы были ещё до игры. Мы находимся в ситуации, в которой мало кто из игроков был. Нам немного игр до конца сезона остаётся, мы находимся внизу, поэтому надо биться, сражаться и грызть. То есть до игры мы что-то делаем не так. С этим надо разбираться всем — и тренерскому штабу, и игрокам. Потому что здесь другой настрой, другой подход.

Мы очень нестабильны, так как после хорошей игры с ЦСКА мы выдаём такую. А неважная игра — это следствие. Должен быть правильный настрой на те игры, где мы должны были брать очки. То есть это две домашние игры: с «Химками» и сегодняшняя с «Крыльями». Я думаю, что проблема — настрой. До игры надо всем осознать, где мы находимся и понять, что такое «выгрызать очки» и «биться за выживание». Не все пока это осознают, а игр осталось совсем немного, поэтому надо всё это приводить в порядок.

Болельщики нас поддерживали, народу было много сегодня и мы слышали их даже когда пропустили гол. Надо извиниться перед ними за такой результат, за такую, можно сказать, безвольную игру. С нашей стороны большое спасибо им, мы будем дальше биться», — приводит слова Шалимова официальный сайт «Урала».