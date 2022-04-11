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«Бенфика» не продаст Нуньеса в «МЮ» и «Арсенала» меньше, чем за € 127 млн

«Бенфика» не продаст Нуньеса в «МЮ» и «Арсенала» меньше, чем за € 127 млн
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Главный тренер «Бенфики» Нелсон Вериссимо уведомил лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», что португальский клуб не продаст нападающего Дарвина Нуньеса за сумму, менее € 127 млн. Об этом сообщает Goal.

По сведениям источника, португальский клуб хочет выручить за 22-летнего футболиста сумму не меньше, чем получили от мадридского «Атлетико» за трансфер нападающего Жоау Феликса в 2019 года. Тогда испанский клуб заплатил за португальца около € 127 млн.

В «Бенфике» отмечают, что трансфер Нуньеса будет дорогим и не будут спешить с его продажей в нынешнем году.

В текущем сезоне Нуньес в 36 матчах во всех турнирах забил 31 гол и отдал три результативные передачи. Контракт уругвайского футболиста с «Бенфикой» истекает в 2025 году.

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