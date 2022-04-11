«Бенфика» не продаст Нуньеса в «МЮ» и «Арсенала» меньше, чем за € 127 млн
Поделиться
Главный тренер «Бенфики» Нелсон Вериссимо уведомил лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», что португальский клуб не продаст нападающего Дарвина Нуньеса за сумму, менее € 127 млн. Об этом сообщает Goal.
По сведениям источника, португальский клуб хочет выручить за 22-летнего футболиста сумму не меньше, чем получили от мадридского «Атлетико» за трансфер нападающего Жоау Феликса в 2019 года. Тогда испанский клуб заплатил за португальца около € 127 млн.
В «Бенфике» отмечают, что трансфер Нуньеса будет дорогим и не будут спешить с его продажей в нынешнем году.
В текущем сезоне Нуньес в 36 матчах во всех турнирах забил 31 гол и отдал три результативные передачи. Контракт уругвайского футболиста с «Бенфикой» истекает в 2025 году.
Новость по темеНаставник ПСВ Шмидт может стать новым главным тренером «Бенфики»
Комментарии
- 11 апреля 2022
-
09:34
-
09:31
-
09:26
-
09:11
-
09:10
-
09:00
-
08:55
-
08:37
-
08:30
-
07:43
-
07:01
-
06:24
-
06:15
-
05:56
-
04:31
-
02:34
-
00:44
-
00:35
-
00:27
-
00:12
-
00:03
-
00:00
- 10 апреля 2022
-
23:57
-
23:53
-
23:51
-
23:43
-
23:36
-
23:31
-
23:23
-
23:21
-
23:20
-
23:19
-
23:13
-
23:05
-
23:05
Партнерский контент