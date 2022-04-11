Шалимов высказался о проблемах «Урала», который ведёт борьбу за выживание в РПЛ

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался по поводу проблем своей команды. На данный момент клуб из Екатеринбурга занимает 14-е место в таблице РПЛ, набрав 21 очко. Столько же очков у «Химок» и «Уфы», которые идут в зоне вылета.

«Ноль ударов в створ в матче с «Крыльями»? Это шоковая цифра. Мы не можем распорядиться мячом, чтоб создать моменты и завершить его. То есть неверные моменты, где-то брак. Но это всё идёт от настроя ещё до игры. Мы ведём битву за выживание в Премьер–Лиге, и некоторые недопонимают до конца что это. Мы проигрываем до игры, и вот над этим надо работать. Хотя ты смотришь как тренируются, как обстановка в команде – ничего не предвещает беды… И тут нам бьют по башке уже который раз после перерыва», — приводит слова Шалимова официальный сайт «Урала».

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