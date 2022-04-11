Евгений Ловчев: если бы Тикнизян сыграл так против меня, я бы дал ему в рыло

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал эпизод с удалением защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в матче с «Ростовом» (1:4) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Мы обсуждаем, какую карточку дали. В центре поля, эпизод ничего не решает. Будь я тренером, подошёл бы к Тикнизяну и дал бы как следует, честно говорю. Я посмотрел эпизод, мне жалко Глебова. Кто тебя учил так играть? Этому тренеру нужно вообще запретить тренировать.
Если бы он сыграл так против меня, я бы дал в рыло, честно говоря, а меня бы выгнали», — рассказал Ловчев в эфире телеканала «Матч Премьер».
22-летний Тикнизян получил прямую красную карточку от арбитра Яна Бобровского на 36-й минуте матча с «Ростовом». Защитник сфолил на полузащитнике соперника Даниле Глебове.
- 11 апреля 2022
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