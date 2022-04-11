Экс-игрок «Ливерпуля» Кюйт дебютирует в боксе

Бывший футболист «Ливерпуля», «Фейеноорда» и сборной Нидерландов Дирк Кюйт в октябре 2022 года дебютирует на боксёрском ринге, информирует De Telegraaf.
Согласно сведениям источника, Кюйт примет участие в поединке на турнире «Hit It», который организует кикбоксер Рико Верховен. Соперник 41-летнего экс-футболиста пока не определён.
«Конечно, я пришёл из футбола и скучаю по соревновательной атмосфере. Этот поединок будет похож на матч в составе сборной Нидерландов: внимание вокруг меня и здоровое напряжение внутри меня. Для меня будет огромным испытанием впервые выйти из зоны комфорта и заняться другим видом спорта. Я буду усердно тренироваться в течение нескольких месяцев», — приводит слова Кюйта De Telegraaf.
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