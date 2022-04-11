Видеообзор результативной ничьей «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в чемпионате Англии

Вчера, 10 апреля, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимал «Ливерпуль». Команды сыграли вничью, счёт – 2:2.
Права на видео принадлежат EPL. Посмотреть видеоролик можно на Youtube-канале «Ливерпуля».
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогали ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. В роли резервного рефери выступал Андре Марринер.
«Манчестер Сити» набрал 74 очка в 31 встрече и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ливерпуль» (73) — на 2-м месте. В тройку лидеров соревнований также входит лондонский «Челси» (62).
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