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Кофрие назвал великолепной победу «Спартака» над «Арсеналом»

Кофрие назвал великолепной победу «Спартака» над «Арсеналом»
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Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие прокомментировал уверенную победу красно-белых в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:0).

«Великолепная победа! Ребята большие молодцы», — приводит слова Кофрие «Спорт-экспресс».

Напомним, в воскресенье, 10 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» обыграл «Арсенал» со счётом 3:0.

Московский «Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).

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