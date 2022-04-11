Юри Алберто рассказал, как к нему относится Артём Дзюба

Нападающий «Зенита» Юри Алберто высказался о партнёре по атакующей линии сине-бело-голубых — Артёме Дзюбе.
«Дзюба – очень сильный футболист, габаритный и мощный. Он здорово работает корпусом, стягивает на себя защитников. Когда идёт передача верхом, стараюсь быть поближе к нему. В одном из первых моих матчей на «Газпром Арене» он классно сыграл головой, перевёл на меня подачу, и эта скидка должна была стать голевой, но мне не удалось поразить ворота. Думаю, мы с ним уже хорошо понимаем друг друга на поле.
Как Дзюба ко мне относится? О, мы с ним постоянно шутим и смеёмся, хоть я и не понимаю почти ничего из того, что он говорит. Но всегда очень смешно! Конечно, между нами есть конкуренция, но это здоровая конкуренция, когда каждый выкладывается на 100%, доказывает на тренировках и в нужный момент оказывается готов помочь команде на поле», — сказал Юри Алберто в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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