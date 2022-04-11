Новичок «Зенита» Алберто рассказал, почему не стал уезжать из России, как другие легионеры

Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал, почему не стал уезжать из России, как это сделали некоторые другие иностранные игроки. Напомним, ранее ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца нынешнего сезона.

«Я – профессионал, играю в «Зените», у меня контракт с клубом до 2027 года. Рассчитываю многого достичь и одержать множество славных побед с командой в ближайшие годы, потому что у меня большие планы и амбиции. И на протяжении всех этих лет я буду работать на полную, чтобы помогать команде своими действиями на поле.

Выходили ли на меня весной с предложениями? Нет, я ничего не слышал об этом. Все мои мысли — только о «Зените», — сказал Юри Алберто в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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