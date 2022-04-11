Действующего чемпиона Европы предложили «Интеру» и «Ювентусу»
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Представители защитника «Лацио» Франческо Ачерби предложили его услуги миланскому «Интеру» и туринскому «Ювентусу». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «твиттере».
По сведениям источника, 34-летнего футболиста предложили «Ювентусу» в качестве возможной замены Джорджо Кьеллини, а «Интеру» в связи с тем, что у Ачерби хорошие отношения с главным тренером команды Симоне Индзаги. Однако в настоящее время Ачерби не является приоритетным вариантом трансфера для обеих команд на летнее окно.
В нынешнем сезоне в 24 матчах итальянской Серии А Ачерби забил три гола и отдал результативную передачу. Его соглашение с римской командой истекает летом 2025 года.
В 2021 году Ачерби стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.
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