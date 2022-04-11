Юри Алберто – о погоде в России: семью и друзей пугает снег, который я им показываю

Нападающий «Зенита» Юри Алберто высказался об адаптации к российскому климату.

«Чувствую ли я, что всё больше адаптируюсь к России? Безусловно. Местный климат в первые дни был чем-то совершенно новым, учитывая, что была зима – на тренировках хотелось основательно утеплиться. Но сейчас уже привык, чувствую себя комфортно.

Что думают родственники и друзья? Они знают, что мне хорошо в «Зените», и просят только, чтобы я теплее одевался, потому что снег за окном, который я показываю им, немного их пугает, ха-ха! Но всё в порядке, я всегда говорю им, что уже привык к такой переменчивой погоде», — сказал Юри Алберто в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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