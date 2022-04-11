«Арсенал» подпишет полузащитника команды Джеррарда в летнее трансферное окно

Лондонский «Арсенал» в летнее трансферное окно подпишет соглашение с полузащитником «Астон Виллы» Дугласом Луисом. Об этом сообщает Football Insider.

По сведениям источника, в приоритете у «канониров» на предстоящее трансферное окно приобретение нового нападающего, но бразильский хавбек «Астон Виллы» также находится в их поле зрения.

23-летний Луис в 27 матчах нынешнего сезона английской Премьер-Лиги забил гол и отдал три результативные передачи. «Астон Вилла» выкупила права на футболиста у «Манчестер Сити» за € 16,8 млн в 2019 году. Текущая рыночная стоимость Луиса оценивается порталом Transfermarkt в € 35 млн.



Соглашение между Луисом и клубом из Бирмингема истекает в 2023 году. Также на счету Луиса пять матчей в составе сборной Бразилии.