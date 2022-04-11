Юри Алберто: чемпионство с «Зенитом» может стать моим первым титулом в карьере

Нападающий «Зенита» Юри Алберто высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022.

«Чемпионат России, как я и думал, оказался очень конкурентным, простых игр тут ждать не приходится, каждая команда может преподнести сюрприз. Сейчас у нас был важнейший матч в Грозном. И мы вернулись с победой.

Скажу честно, я очень хочу стать чемпионом! Это будет первый мой титул в профессиональной карьере, и я сделаю всё, что будет в моих силах, чтобы команда достигла этой цели. Мы видим – после нескольких наших матчей без побед соперники приблизились к нам, отрыв от второго места сейчас всего три очка. Но «Зенит» это только мотивирует, чемпионство – наша главная задача.

Слежу ли за главными конкурентами — ЦСКА и «Динамо»? Конечно, я смотрел их игры. В ЦСКА играет мой бразильский друг, с которым мы выступали в «Интернасьонале» – Бруно Фукс. Знаю, что для «Зенита» эти две команды – одни из самых принципиальных соперников, поэтому тот факт, что они идут за нами по пятам, только добавляет нам желания финишировать первыми, оставив их позади. Так что ни в одном из оставшихся в чемпионате матчей мы не должны терять духа победителей.», — сказал Юри Алберто в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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