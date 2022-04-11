Агент Тикнизяна: Наир очень переживает после удаления. Его слёзы меня вообще не удивили

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна, прокомментировал эпизод с удалением своего подопечного в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:4).

«Поддержал Наира после удаления. Понятно, что он очень сильно переживает, потому что очень настраивался на этот матч, очень хотел проявить себя. Зная его, могу сказать, что он очень честный и эмоциональный парень. Я его прошу отпустить ситуацию, но он очень переживает. Слёзы его вообще не удивили. Тикнизян просто реально очень искренний парень. Не всё так просто вокруг. Но он парень сильный, уверен, что справится», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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