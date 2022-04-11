Итальянский голкипер забил фантастический гол ударом от ворот до ворот. Видео
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В матче 36-го тура итальянской Серии С «Модена» — «Имолезе» (2:1) произошло резонансное событие – победный гол хозяев на 90+1-й минуте ударом от ворот забил голкипер Риккардо Ганьо.
В компенсированное арбитром время Ганьо решил отправить свою команду в атаку мощным выносом, но по воле случая этот вынос превратился в результативный удар по воротам. В итоге «Модена» набрала важные три очка за несколько туров до окончания нынешнего розыгрыша Серии С. В данный момент команда лидирует в соревновании с отрывом в четыре очка от ближайшего преследователя.
Права на видео принадлежат Lega Pro. Видео размещено на официальном YouTube-канале «Модены»
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