Нападающий «Уфы» назвал преимущество команды в предстоящем матче с ЦСКА
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Нападающий «Уфы» Александр Саплинов рассказал, есть ли у башкирской команды шансы зацепиться за очки в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
«На искусственном поле у нас есть небольшое преимущество. У ЦСКА футболисты хорошие, они усилились. Шанс есть всегда — можно выиграть, можно проиграть», — приводит слова Саплинова Молодёжная газета.
24-летний Саплинов арендован «Уфой» у «Ростова» до конца нынешнего сезона. В 17 матчах за башкирский клуб нападающий не отметился результативными действиями. Соглашение Саплинова с ростовской командой истекает в конце следующего сезона.
Матч 25-го тура чемпионата России между «Уфой» и ЦСКА состоится в субботу, 16 апреля. Начало — в 14:00 мск.
«Уфа» располагается на 15-м месте в турнирной таблице.
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