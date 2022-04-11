Юри Алберто объяснил, почему целует бутсы игроков, отдавших ему голевой пас
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Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Юри Алберто объяснил, почему во время празднования голов целует бутсы футболистов, которые отдают ему результативные передачи.
«Откуда у меня взялась фишка целовать бутсу игрока, отдавшего голевой пас? Эта традиция родилась у меня в «Интернасьонале» как форма выражения благодарности партнёру за голевой пас. Тем самым я не только говорю ему «спасибо», но и признаю его заслугу и помощь в этом забитом мяче. Ведь гол – это не только последний удар по мячу, это вся комбинация, вся командная работа, которая привела к этому удару», — сказал Юри Алберто в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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