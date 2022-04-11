Литвинов: «Спартак» попробовал вкус победы. Нужно продолжать побеждать

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался после победы красно-белых в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Ростовом» (3:0).

«Самое главное — продолжать побеждать дальше. Как это сделать? Думаю, сейчас уже попробовали вкус победы, теперь надо обязательно обыграть «Рубин» в следующем туре, чтобы дальше всё пошло по накатанной.

Возможно, где-то нам с «Арсеналом» и повезло, но мы реализовали свои моменты. Дисциплинированно сыграли сзади — на ноль. Надо сохранить этот настрой, этот напор», — приводит слова Литвинова «Спорт-экспресс».

Напомним, 10 апреля на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» принимал «Арсенал». Хозяева одержали победу — 3:0.



«Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте.