«Сложилась отличная компания». Алберто – о бразильцах «Зенита»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто высказался о бразильской диаспоре в составе сине-бело-голубых.

«В «Зените» пять бразильцев, как это влияет на меня? Парни очень много делают для меня, помогают решать разные бытовые вопросы. Благодаря этому адаптация на новом месте проходит в ускоренном режиме. Большое спасибо им за такой приём! У нас сложилась отличная компания, мы постоянно болтаем между собой и с другими игроками, подкалываем друг друга. Крутая атмосфера!



Приехала ли ко мне семья? Папа с мамой и мой лучший друг с самых первых дней в Петербурге вместе со мной. Без них было бы намного сложнее, я счастлив, что они рядом», — сказал Юри Алберто в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».