«Сложилась отличная компания». Алберто – о бразильцах «Зенита»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто высказался о бразильской диаспоре в составе сине-бело-голубых.
«В «Зените» пять бразильцев, как это влияет на меня? Парни очень много делают для меня, помогают решать разные бытовые вопросы. Благодаря этому адаптация на новом месте проходит в ускоренном режиме. Большое спасибо им за такой приём! У нас сложилась отличная компания, мы постоянно болтаем между собой и с другими игроками, подкалываем друг друга. Крутая атмосфера!
Приехала ли ко мне семья? Папа с мамой и мой лучший друг с самых первых дней в Петербурге вместе со мной. Без них было бы намного сложнее, я счастлив, что они рядом», — сказал Юри Алберто в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 11 апреля 2022
-
15:38
-
15:19
-
15:17
-
15:07
-
15:02
-
14:55
-
14:52
-
14:47
-
14:31
-
14:30
-
14:29
-
14:15
-
14:09
-
13:50
-
13:43
-
13:34
-
13:32
-
13:25
-
13:15
-
13:00
-
12:51
-
12:36
-
12:21
-
12:18
-
12:03
-
11:58
-
11:43
-
11:30
-
11:18
-
11:16
-
11:10
-
11:07
-
10:47
-
10:40
-
10:25