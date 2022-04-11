«Он уже не наш посол». Благотворительная организация — о Криштиану Роналду

В международной организации Save the Children («Спасем детей») рассказали, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду больше не является её послом.

«Криштиану поддерживал работу Save the Children, помогая нуждающимся семьям по всему миру. Он не работал с нами с 2018 года и больше не является нашим послом», — приводит слова организации The Sun.

Роналду был послом благотворительной организации с 2013 года. Организация («Спасем детей») была основана в Великобритании и занимается защитой прав детей по всему миру.

Напомним, после матча 32-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном», когда португалец уходил в подтрибунное помещение, один из болельщиков протянул телефон. Форвард отмахнулся от руки фаната, после чего телефон упал на землю и отскочил от неё.

Роналду извинился за эпизод в своих соцсетях.