Болельщики «Атлетико» требуют возвращения 35-летнего Халка в сборную Бразилии

Болельщики бразильского «Атлетико Минейро» выступают за возвращение нападающего команды Халка в национальную сборную страны. Об этом сообщает A Bola.

«Сколько голов нужно Халку, чтобы Тите снова вызвал его?», — спросил один из болельщиков «Атлетико Минейро».

«Халк заслуживает хотя бы одного шанса в бразильской команде», — ответил фанат.

В последний раз 35-летний Халк выходил в составе национальной команды 10 сентября 2021 года в квалификации к чемпионату мира со сборной Перу (2:0). Нападающий появился на поле на шесть минут и не отметился результативными действиями.

Всего за сборную Бразилии Халк, дебютировавший за команду в ноябре 2009 года, провёл 49 матчей, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач.