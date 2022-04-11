«Позорные мешки с дерьмом!» Фанаты «МЮ» вывесили обращение к игрокам у тренировочной базы

Болельщики английского «Манчестер Юнайтед» прицепили картонную табличку к одному из столбов около тренировочной базы клуба в Каррингтоне. Фанаты обратились к игрокам своего клуба.

«Позорные мешки с дерьмом! Если вы не можете достойно носить эту футболку, убирайтесь из нашего клуба!», — сказано на табличке.

«Манчестер Юнайтед» с 51 очками расположился на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (73). В следующем туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Норвич Сити».

Напомним, после поражения от «Эвертона» «Манчестер Юнайтед» потерял математические шансы на чемпионство в Англии и в текущем сезоне останется без трофеев.

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