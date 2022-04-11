Сестра Роналду публично заступилась за брата, назвав его самым красивым человеком в мире

Элма Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, заступилась за брата на фоне большого потока критики.

«Моя великая и идеальная любовь, самый красивый человек, которого я когда-либо встречала в мире. На самом деле вся моя семья — это пример любви и уважения. Свет, который беспокоит только тех, кто живёт во тьме.

Действительно, человек — одно из самых чудных существ, живущих на этой планете. Он так сильно любит, но в то же время так сильно ненавидит. Вот поэтому мы и живём со всем этим — войнами, смертями, бесчеловечностью…

А главное, некоторым так грустно от своей жизни, что приходится много говорить о других. Дорогой брат, не надо никому ничего доказывать и отвечать. Ответь им позже, чтобы заткнуть их всех. Я очень сильно тебя люблю, а остальное не важно», — написала Элма Авейру в своих соцсетях.

Напомним, после матча 32-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном», когда португалец уходил в подтрибунное помещение, один из болельщиков протянул ему телефон. Форвард отмахнулся от руки фаната, после чего телефон упал на землю и разбился. Позже оказалось, что телефон футболисту протягивал 14-летний мальчик, страдающий аутизмом. Роналду извинился за этот эпизод в своих соцсетях.

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