Сестра Роналду публично заступилась за брата, назвав его самым красивым человеком в мире

Элма Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, заступилась за брата на фоне большого потока критики.
«Моя великая и идеальная любовь, самый красивый человек, которого я когда-либо встречала в мире. На самом деле вся моя семья — это пример любви и уважения. Свет, который беспокоит только тех, кто живёт во тьме.
Действительно, человек — одно из самых чудных существ, живущих на этой планете. Он так сильно любит, но в то же время так сильно ненавидит. Вот поэтому мы и живём со всем этим — войнами, смертями, бесчеловечностью…
А главное, некоторым так грустно от своей жизни, что приходится много говорить о других. Дорогой брат, не надо никому ничего доказывать и отвечать. Ответь им позже, чтобы заткнуть их всех. Я очень сильно тебя люблю, а остальное не важно», — написала Элма Авейру в своих соцсетях.
Напомним, после матча 32-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном», когда португалец уходил в подтрибунное помещение, один из болельщиков протянул ему телефон. Форвард отмахнулся от руки фаната, после чего телефон упал на землю и разбился. Позже оказалось, что телефон футболисту протягивал 14-летний мальчик, страдающий аутизмом. Роналду извинился за этот эпизод в своих соцсетях.
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