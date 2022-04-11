«Коротко о последних матчах». Игроки «Алании» не сдержали эмоций после удалений

Центральный защитник «Алании» Хетаг Кочиев и полузащитник Хетаг Хосонов эмоционально отреагировали на свои удаления в последних двух матчах владикавказской команды.

22-летний Кочиев был удалён в матче 31-го тура Футбольной национальной лиги с «Балтикой» (0:3), получив вторую жёлтую карточку на первой добавленной к основному времени минуте. Уходя в подтрибунное помещение, Кочиев нанёс мощный удар ногой по рукаву, который соединяет чашу стадиона и поле.



23-летний Хосонов был удалён за вторую жёлтую карточку в игре следующего тура с «Факелом». Он получил её на 84-й минуте матча и, уходя, нанёс удар рукой по боковой части скамейки запасных стадиона в Воронеже.

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