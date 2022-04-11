«Сверхсложная травма». Представитель Маслова рассказал о ходе восстановления спартаковца
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Герман Ткаченко, представитель защитника московского «Спартака» Павла Маслова, рассказал о восстановлении футболиста после травмы.
«Ситуация с Пашей непростая. Его травма сверхсложная. Надо сказать, что финские специалисты — молодцы. Главное, чтобы культура отмены не коснулась медицины. Сейчас мы ожидаем от них реакции на последнее МРТ. Нужно дать Маслову время, оставить его в покое, чтобы он спокойно восстановился», — сказал Ткаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В нынешнем сезоне 21-летний футболист не выходил на поле. Летом в «Спартаке» сообщали, что накопленные воспалительные изменения потребовали операции по восстановлению целостности сухожилий обеих четырёхглавых мышц.
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