Левандовски согласовал контракт с «Барселоной», отказав «ПСЖ», «Ман Сити» и «Ливерпулю»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски с большой долей вероятности продолжит карьеру в Испании. 33-летний поляк согласовал условия трёхлетнего контракта с «Барселоной», информирует Interia Sport.
Согласно сведениям источника, предложение «Барселоны» было лучшим для Левандовского из всех, которые игрок получил в последнее время. Роберт также вёл переговоры с «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпулем».
Ранее стало известно, что отношения Левандовского с руководством «Баварии» ухудшились из-за того, что мюнхенский клуб предложил Роберту продлить контракт всего на год. Действующее соглашение сторон истекает летом 2023 года.
В нынешнем сезоне польский футболист принял участие в 28 матчах немецкой Бундеслиги, забил 31 гол и отдал одну результативную передачу.
«Леванте» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 31-й тур
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 11 апреля 2022
-
17:13
-
16:59
-
16:51
-
16:32
-
16:25
-
16:21
-
16:18
-
16:09
-
16:02
-
15:45
-
15:45
-
15:38
-
15:19
-
15:17
-
15:07
-
15:02
-
14:55
-
14:52
-
14:47
-
14:31
-
14:30
-
14:29
-
14:15
-
14:09
-
13:50
-
13:43
-
13:34
-
13:32
-
13:25
-
13:15
-
13:00
-
12:51
-
12:36
-
12:21
-
12:18