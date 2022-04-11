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Суд обязал Павла Мамаева отдавать треть дохода на содержание дочери

Суд обязал Павла Мамаева отдавать треть дохода на содержание дочери
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Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая рассказала о решении, принятом в отношении футболиста Павла Мамаева, который на данный момент выступает за подмосковные «Химки». По её словам, треть доходов полузащитника будет списываться в счёт содержания несовершеннолетней дочери Павла, которая проживает с его экс-супругой Аланой Мамаевой.

«Решением суда определено взыскивать с Мамаева алименты на содержание ребёнка ежемесячно в размере одной трети от заработка или иного его дохода начиная с 4 августа 2021 года и до совершеннолетия ребёнка или изменения материального положения сторон», — приводит слова Лелы Кокая «РИА Новости Спорт».

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