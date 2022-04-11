«РБ Лейпциг» может перехватить Эрика тен Хага у «Манчестер Юнайтед»
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Клуб Бундеслиги «РБ Лейпциг» заинтересован в приглашении на пост главного тренера наставника нидерландского «Аякса» Эрика тен Хага. Об этом сообщает De Telegraaf.
Немецкий клуб готов выплатить «Аяксу» отступные за 52-летнего тренера, которые составляют более € 2 млн. «РБ Лейпциг» интересовался Эриком ещё в декабре 2021 года, когда уволил Джесси Марша. Представители клуба и тен Хаг уже встречались, тренеру сделано крайне выгодное многолетнее предложение о сотрудничестве.
Ранее сообщалось, что тен Хаг является основным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
«РБ Лейпциг» под руководством бывшего тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско сейчас занимает четвёртое место в таблице чемпионата Германии.
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